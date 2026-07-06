Am Wochenende war endlich wieder Zeit für „Beef“. Wer jetzt an gegrilltes Steak denkt, liegt falsch – es geht um die Netflix-Serie dieses Namens, der hier nicht für „Rindfleisch“ steht, sondern dem Slang gemäß für „Konflikt“.

Alle „Beefs“ aufzuzählen, die in der zweiten Staffel dieser sehr schlau konstruierten Serie ausgetragen werden, würde hier den Rahmen sprengen. Die Auseinandersetzungen erstrecken sich auf Geschäfts- und Liebesbeziehungen und finden alle im Dunstkreis eines schicken kalifornischen Country-Clubs statt. Dort heißt es: Fassade aufrechterhalten, Gelegenheiten ausnutzen, keine Fehltritte machen.

Die Angst, die überall lauert, ist die vor Statusverlust (der teils mit Verlust von Job und Krankenversicherung einhergeht.) Die Serie „The White Lotus“ wuchs aus demselben Boden. Es wird nicht die letzte Erzählung gewesen sein: Denn offenbar ist das, was diese Fiktionen befeuert, real.