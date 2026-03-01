Der Song Contest im Mai rückt immer näher und darauf muss man sich natürlich einstimmen. Gelegenheit dazu gab es beim deutschen Vorentscheid – mit einer nicht enden wollenden Show voller Schnelldurchläufe.

Nicht fehlen dürfen im deutschen Fernsehen natürlich Barbara Schöneberger und der Bergdoktor. Der verriet den wahren Grund, warum wir unseren Nachbarn beim ESC großzügig Punkte zukommen lassen: „Weil wir wissen, dann kommen wieder viele deutsche Gäste zum Skifahren.“

Um die österreichische Seele aber noch mehr zu ergründen, wurde die immer witzige Hazel Brugger nach Wien geschickt. Vor dem Stephansdom konfrontierte sie eine Passantin damit, dass der hiesige Humor mitunter als unfreundlich missinterpretiert werden könne. Die Dame gab die einzig richtige Antwort: „Selber schuld.“ Aber als kleines Trostpflaster bieten wir gerne ein paar Punkte an.