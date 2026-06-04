Schwarzweiß-Sehnsucht

Am Montag hätte Marilyn Monroe ihren 100. Geburtstag gefeiert. Allerorts stachen Dokumentationen über die Hollywood-Ikone aus dem Fernsehprogramm, was an dieser Stelle schon kommentiert wurde. Es scheint das Schicksal dieser Frau zu sein, dass man ihr nicht vergönnt, sich über ihre Arbeit zu erklären. Denn so viele Dokumentationen, in denen alle Aspekte der früh verstorbenen Schauspielerin von Experten herausgehoben, analysiert, interpretiert wurden, so wenige Filme, in denen sie mitspielt, fanden sich im TV-Programm.