Auf ein paar Nachzügler muss man noch warten, sonst sind die Beiträge für den heurigen Song Contest mittlerweile bekannt. Und wer sich für das Wettsingen begeistern kann und/oder beruflich dazu verpflichtet ist, hat natürlich bereits alle Lieder gewissenhaft durchgehört. Was jedoch mit gewissen Nebenwirkungen verbunden ist: Denn so schnell kann man gar nicht schauen, sind die einzelnen Songs zu einem einzigen, gigantischen Ohrwurm zusammengewachsen. Nahtlos geht es vom albanischen „Nân“ über ins dänische „Før vi går hjem“, von Deutschlands „Fire“ zu Zyperns „Jalla“. Quasi ein selbst verschuldeter, tagelanger Schnelldurchlauf.