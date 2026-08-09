Früher war der Sommer frischer, heute sind „Sehnsuchtsorte“ jene, an denen es kühl ist. Aber weil Nostalgie als televisionäres Allzweckmittel scheinbar alle Probleme lindert, hat der ORF nun eine neue dokFilm-Reihe über „Sehnsuchtsorte von einst“ an den Start gebracht.

Die erste Folge (heute, 22.15, ORF 2) befasst sich mit Bad Gastein und kommt ein bisschen gar imagevideomäßig daher, ist aber gar nicht so nostalgisch, wie der Titel vermuten lässt. Denn neben Kaisern und Jetset-Promis gab und gibt es in dem Kurort u. a. auch ein zeitgenössisches Kunstfestival und Hoteliers mit einem Gespür für den Zeitgeist.

Es geht daher auch um die Frage, was eine Location attraktiv macht und wie es gelingen kann, ein Erbe zu bewahren, ohne es auszuzehren. Dass nicht nur Gäste, sondern auch Orte Regeneration brauchen, möchte man dabei so manchem Tourismusverband ins Stammbuch schreiben.