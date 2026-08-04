Was RTL am Montagabend mit seinem Publikum getrieben hat, das grenzt schon an Gaslighting. Das ist ein Begriff dafür, dass man – meist in toxischen Partnerschaften – durch heimliche Manipulationen den anderen dazu bringt, dass er/sie glaubt, er wird verrückt. Auf RTL wurde also „25 Jahre Wer wird Millionär“ gefeiert. Mit prominenten Gästen, ausgiebigem Günther-Jauch-Lob und Rückblicken. Die den Start der Quizshow in Deutschland auf 1999 datierte. Zugegeben, ein bisschen gedauert hat es hitzebedingt, bis der Kopfrechen-Alarm ausgelöst hat. Weil, irgendwie geht sich das nicht aus, oder? Der Rückblick lief weiter, nichts deutete auf eine zweijährige Pause der Sendung hin, die die Diskrepanz zwischen, nun ja, 25 und 27 hinwies. Die Quiz-Show als Rätsel-Show, quasi. Kurz bevor nur mehr ein Riss im Zeit-Raum-Kontinuum angenommen werden konnte, half ein Blick ins TV-Programm. Es handelte sich um eine Wiederholung von 2024.