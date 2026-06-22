Manchmal ist schon das Drumherum um eine Serie spannend. Zum Beispiel die Netflix-Serie „The Boroughs“. Dieses „Stranger Things im Pensionistenheim“ war immens erfolgreich, wurde nun aber nach nur einer Staffel gecancelt. Einer der Darsteller hat in einem Video auf Instagram seinem Befremden über die Entscheidung Ausdruck verliehen. Und dann hat er sich an all jene gewandt, die bei den TV-Preisen „Emmys“ mitwählen und sie gebeten, die Serie gewinnen zu lassen, denn „das wäre doch eine schöne Rache“. Rache ist angeblich auch die Absetzung gewesen. Und zwar von Netflix an den Produzenten, den Duffer-Brüdern. Die Plattform, die sie berühmt gemacht hat, fand es offenbar undankbar, dass sie mit einem Millionendeal zur Konkurrenz gewechselt sind. Die Verlierer dieser Posse sind wieder einmal die Zuseher, die sich über eine originelle Geschichte mit untypischer, weil über 60 Jahre alte Besetzung gefreut hatten.