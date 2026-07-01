Relevant oder wichtig

Kulturinteressierte haben es mitunter schwer. Im TV finden sie Sendungen, die ihre Gelüste befriedigen, meist nur nachts. Auf Ö1, dem Radiosender, der sich selbst „Österreichs größtes Kultur- und Informationsmedium“ nennt, gab es vor Kurzem zwei fixe Meldungen aus der Kultur im Morgenjournal. Nun ist nur mehr eine vorgesehen. Das sei keine Einsparung, hieß es von den Verantwortlichen in der APA. Es würde nun „wie auch alle anderen Inhalte nach Aktualität und publizistischer Relevanz ausgewählt“. Zumindest in der zweiten Juni-Hälfte konnte sich so keine zweite Kulturmeldung im Journal durchsetzen. Eine Ausstellung oder eine Theaterpremiere werden nie so „wichtig“ sein wie Krieg, Hitze, Fußball. Wenn man Kulturberichterstattung in Konkurrenz dazu setzt, wird sie verlieren. Die Relevanz von Kultur für die Gesellschaft erschließt sich nicht in Nachrichtenkategorien. Das sollte gerade für den Öffentlich-Rechtlichen keine Breaking News sein.