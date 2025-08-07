Neues aus South Park
Man wird vom Fernsehen ja doch immer wieder überrascht. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Animationsserie „South Park“ diesen Sommer zum Gesprächsthema wird?
Im Juli ist die 27. Staffel mit einer besonders bissigen Folge über Donald Trump gestartet, dieser Tage erschien Episode zwei. Darin wird wieder gegen den US-Präsidenten gestichelt, der dieses Mal nicht nur mit dem Teufel, sondern auch mit seinem Vize, J.D. Vance, im Schlafzimmer zu sehen ist.
„South Park“ nimmt nun aber auch rechte Podcaster aufs Korn, die Proteinpulver verkaufen, um ihre Schulden zu begleichen. Gleichzeitig wird der Schulpsychologe gefeuert und durch eine Bibel ersetzt, die den Kindern Trost spenden soll. Oft weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Man darf jedenfalls gespannt sein, was noch kommt: Die „South Park“-Macher haben mit Paramount einen Deal über insgesamt 50 neue Folgen abgeschlossen.
