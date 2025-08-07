Neues aus South Park

Man wird vom Fernsehen ja doch immer wieder überrascht. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Animationsserie „South Park“ diesen Sommer zum Gesprächsthema wird?

Im Juli ist die 27. Staffel mit einer besonders bissigen Folge über Donald Trump gestartet, dieser Tage erschien Episode zwei. Darin wird wieder gegen den US-Präsidenten gestichelt, der dieses Mal nicht nur mit dem Teufel, sondern auch mit seinem Vize, J.D. Vance, im Schlafzimmer zu sehen ist.