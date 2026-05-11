Am Wochenende ist es endlich so weit: Ab da werden alle, die am Sonntag in der ORF-Doku „Wir sind Song Contest“ zu sehen waren, wieder ruhig schlafen können. Denn dann wird das Riesenevent vorüber sein und der Organisationskelch an ein anderes Land weitergereicht.

Dass man so einen Song Contest auch beim größten Enthusiasmus für die Musikshow nicht unbedingt jedes Jahr veranstalten muss, wurde in der Sendung recht deutlich. Mischa Zickler, mit dem schönen Titel „Head of Show“ ausgestattet, sagte zum enormen Arbeitsaufwand: „Die Frage ,Geht sich das alles überhaupt aus?‘ kann man mit einem klaren und überzeugten Nein beantworten.“ Und Regisseur Michael Kögler erinnerte sich an den Moment von JJs Sieg in Basel: „Ich hab mir gedacht: Ned schon wieder!“

Wie schön, dass es Wettquoten gibt und sich hierzulande niemand vor einem Doppelsieg fürchten muss.