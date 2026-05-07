Nasenbefühlung

Gut, dass Politiker, die lügen, erfolgreicher sind als jene, die sich entschuldigen, hat man ja schon gewusst. Und dass US-Präsident Donald Trump ein besonderes Naheverhältnis zur Unwahrheit pflegt, ist auch bekannt.

Die „Dok 1“ zum Thema Lügen hat diese Woche aber mit einer anderen Information für Erhellung gesorgt – und erklärt, woran man eigentlich erkennt, dass jemand flunkert, schummelt oder manipuliert. Es ist nämlich nicht, wie Pinocchio uns jahrelang glauben hat lassen, die lange Nase – sondern die kalte. Ein äußerst praxistauglicher Hinweis. Vielleicht sollte in Politikerinterviews und Wahlkonfrontationen neben dem Zahn also auch auf die Nase gefühlt werden. Und sollte sich diese Temperaturmessmethode wider Erwarten als nicht ganz so akkurat herausstellen, ist das auch kein Problem. Es würde nämlich zumindest für großartige Fernsehbilder sorgen.