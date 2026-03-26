Jetzt ist er also da, der Moment, den man zugleich herbeigesehnt und gefürchtet hat: „Scrubs“ sind zurück. Und damit auch J. D. und Turk – eines der schrulligsten und liebenswertesten TV-Duos, mit dem man einst viel Zeit im Nachmittagsprogramm verbracht hat.

Mittlerweile sind ein paar Jährchen vergangen, der alte Fernseher ist längst entsorgt und die Welt eine andere.

Stellt sich also die Frage: Ist das überhaupt noch lustig? Und zeitgemäß? Oder soll man sich das lieber nicht anschauen? Schließlich hat in der Vergangenheit schon so manches Reboot eine schöne Serienerinnerung zerstört.

Ein mutiger Kollege hat sich nun vorgewagt - und glücklicherweise Entwarnung gegeben. Man kann sich also beruhigt vor den Bildschirm trauen. Und vielleicht schaut man ja zufällig noch ein bis neun alte Staffeln. Das Wetter soll am Wochenende eh schlecht werden.