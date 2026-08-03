Minions und Mozarte

Wenn man dieser Tage so in die sich hypnotisch drehenden Rotorblätter des Ventilators starrt, während man zu erschöpft ist, sich auf das Hauptabendprogramm von Vox (ja, sogar da) zu konzentrieren, dann kann einem schon mal passieren, dass man da etwas durcheinanderbringt. Kleine Figuren wurden in der vergangenen Woche zuhauf in Salzburg entführt. Gelb waren die, oder? Waren sie gelb mit blauen Latzhosen und Schutzbrillen auf wahlweise einem oder zwei Augen? Haben sie nicht ständig etwas von „Bananas“ geredet? 300 Minions als Kunstinstallation? In der Festspielzeit? Sehr progressiv – für Salzburg. Komische Frisur hatten die sonst meist bis auf drei, vier Haare kahlen, tablettenförmigen Figuren allerdings. Einen Zopf? Ah, die waren gar nicht gelb. Die Minions waren im Fernsehen, Mozarte wurden entführt. Aber vielleicht von Minions? Der Ventilator will die Auflösung nicht verraten.