Medienmänner

Dass die Netflix-Doku „Inside the Manosphere“ Typen mit unterirdisch frauenfeindlichen Ansichten durchleuchtet, wurde hier bereits berichtet. Doch eigentlich handelt der Film, den ich nun am Wochenende zu sehen bekam, von der Eigengesetzlichkeit der Medien: Die porträtierten Influencer äußern ihre Ansichten nicht einfach aus Überzeugung, sondern, weil sie damit – Überraschung! – Quote machen. Ein Protagonist der Doku bekennt etwa offen, dass er in Streams wie ein Zuhälter OnlyFans-Models promotet und gleichzeitig abwertet, weil es Klicks und Geld bringt.

Der Online-Machokult ist damit zunächst einmal Symptom einer Dynamik, die Extreme und Kontroverse belohnt. Sie hat auch viele von uns im Griff, die die „Manosphere“ gar nicht kennen (aber Social Media nutzen). Wir sollten diese ins System eingebauten Extremphänomene nicht mit der Realität verwechseln – und uns aktiv gegen sie stellen.