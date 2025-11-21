Man kann sich ja mit wirklich großartigen Serien die Zeit vertreiben. Denn in der Flut an mittelmäßigem Content finden sich doch noch interessante Perlen, von Comedy („We Are Lady Parts“) bis Sci-Fi-Thriller („Pluribus“).

Es gibt aber ein viereckiges Kastl, das all das in den Schatten stellt. Das zeigt regelmäßig wunderschöne Landschaften, angezuckerte Berge, weite Wiesen und manchmal sogar das Meer. Hin und wieder ein paar Kühe. Oder Menschen. Und das ohne nervige Werbung!

Die Rede ist vom Zugfenster.

Einzig an den Audioeinstellungen könnte man noch ein bisschen feilen. Denn dem Mitreisenden, der den Nebentisch als idealen Ort für sein mobiles Callcenter auserkoren hat, will man wirklich nicht fünf Stunden lang zuhören. Falls jemand hierfür schon eine Lautlos-Taste gefunden hat – bitte um sachdienliche Hinweise!