Temel schaut fern

Gute Kuh: Landkrimi bei Diagonale

Die Diagonale-Premiere des neuen Kärntner Landkrimis „Die Kuh, die weint“ zeigte, was sich auch im Bereich Fernsehen getan hat.
Peter Temel

Peter Temel

21.03.2026, 11:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Finale Drehtage für Pia Hierzegger, Jutta Fastian und Die Kuh, die weint am ORF-Landkrimi-Set

Die ORF-Premieren waren lange Zeit ein eigenartiger Fremdkörper im Programm des Diagonale-Filmfestivals, wo so manch cinephiler Besucher bis in die Nullerjahre die Nase rümpfte, wenn dort auch Fernsehfilme gezeigt wurden.

Stand man aber nun vor der Premiere des Kärntner Landkrimis „Die Kuh, die weint“ von Andreas Prochaska auf dem Grazer Mehlplatz, zeigte sich, was sich seither getan hat: eine lange Schlange von Festivalbesuchern, die auf Restkarten hofften. Und man sah einen Film, der sich auch auf der Kinoleinwand gut schlägt. Dabei war die Ankündigung im Saal, dass es jetzt um „unglücklich gelaufene Zuneigungen“ gehe, eine kleine Schrecksekunde – weil man derzeit beim Stichwort ORF reflexartig an Affären und Missstände denkt. Dabei sollte man nicht vergessen, dass zusammen mit den heimischen Kreativen auch viel Mutiges und Gutes produziert wird – siehe aktuell auch „Braunschlag 1986“.

Diagonale: Budgetnot, Mutterglück und Rückenschmerzen
kurier.at, tem  | 

Kommentare