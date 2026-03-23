Labubuisierung

Vergangene Woche gab der chinesische Spielzeughersteller PopMart bekannt, dass zur Trendfigur Labubu ein eigener Spielfilm gedreht werden soll. Das ist so traurig, wie es logisch ist: Filme oder TV-Serien sind im Kontext der heutigen Unterhaltungsindustrie einfach weitere Zahnrädchen, die reibungsfrei und idealerweise beschleunigend im Getriebe verschiedenster Produkte zu funktionieren haben. Den niedlich-grimmigen Labubus (wenn Sie die Dinger mit Monchichis verwechseln, sind Sie alt!) ist dazu noch ein Glücksspiel-Element eingebaut, man kriegt sie nur in Überraschungsboxen und kennt die genaue Variante nicht.