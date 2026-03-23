Huber schaut fern

Labubuisierung

Filme und Serien, die die Vermarktung von Spielzeug ankurbeln, wird es bald auf Knopfdruck geben. Meist weiß man, was man kriegt.
Michael Huber

Michael Huber

23.03.2026, 16:32

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CHINA-LIFESTYLE-TOY-LABUBU

Vergangene Woche gab der chinesische Spielzeughersteller PopMart bekannt, dass zur Trendfigur Labubu ein eigener Spielfilm gedreht werden soll. Das ist so traurig, wie es logisch ist: Filme oder TV-Serien sind im Kontext der heutigen Unterhaltungsindustrie einfach weitere Zahnrädchen, die reibungsfrei und idealerweise beschleunigend im Getriebe verschiedenster Produkte zu funktionieren haben. Den niedlich-grimmigen Labubus (wenn Sie die Dinger mit Monchichis verwechseln, sind Sie alt!) ist dazu noch ein Glücksspiel-Element eingebaut, man kriegt sie nur in Überraschungsboxen und kennt die genaue Variante nicht.

"Mehr als ein Spielzeug": Wie Eltern mit dem Labubu-Hype umgehen können

Was die Verfilmung angeht, ist zu erwarten, dass bald viel mehr solcher Nummer-sicher-Unterhaltungsangebote von KIs ausgespuckt werden. Wir werden uns noch nostalgisch an den Film „Barbie“ erinnern – die kreative Ausnahme, die die Regeln des Spielzeugfilms bestätigte.

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