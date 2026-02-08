Klum-Kaulitz-Dschungel-Show

Im Qualitätsfernsehen jagt ein Highlight das nächste. Denn auf das Dschungel- folgt jetzt das Modelcamp. Am Mittwoch startet Heidi Klum in eine neue Staffel ihrer nicht totzukriegenden Castingshow. Und man kann sich schon mal ausmalen, was da alles zu erwarten ist. Beziehungsweise: wer. Top-Anwärter sind natürlich die entzückenden Kaulitz-Zwillinge (einer davon ist Klums Ehemann). Zwischenzeitlich gehörten die beiden quasi zum Inventar von „GNTM“.

Nun haben die Brüder aber mit „Wetten, dass..?“ bald selbst eine große TV-Show. Und da könnte sich der Spieß umdrehen – nämlich dass Klum dort zum Dauergast wird. Es wüchse zusammen, was zusammengehört: Schließlich wurde sie einst bei einem Modelwettbewerb von Thomas Gottschalk entdeckt.

Oder es könnte irgendwann zu einer gigantischen Fusion der beiden Formate kommen. Vielleicht sogar im Dschungel. Damit wäre der Fernsehgipfel erreicht.