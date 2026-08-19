Jachtbesuche

Am Dienstag lief die dritte neu produzierte Folge der sympathischen ORF-Sommerserie „Herrschaftszeiten“, in der Johann-Philipp Spiegelfeld die Burg Strechau besuchte.

Burgen und Schlösser sind gewissermaßen die Jachten der Vergangenheit, und es hat einige Zeit gebraucht, um sie medial sexy ausschauen zu lassen. Die Boot-Behausungen gegenwärtiger Eliten sind dagegen totales Instagram-Material, wobei die wirklich Reichen sich kaum je in ihre Gemächer schauen lassen – außer, sie wollen sie verkaufen.