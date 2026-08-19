Jachtbesuche
Am Dienstag lief die dritte neu produzierte Folge der sympathischen ORF-Sommerserie „Herrschaftszeiten“, in der Johann-Philipp Spiegelfeld die Burg Strechau besuchte.
Burgen und Schlösser sind gewissermaßen die Jachten der Vergangenheit, und es hat einige Zeit gebraucht, um sie medial sexy ausschauen zu lassen. Die Boot-Behausungen gegenwärtiger Eliten sind dagegen totales Instagram-Material, wobei die wirklich Reichen sich kaum je in ihre Gemächer schauen lassen – außer, sie wollen sie verkaufen.
So kam es, dass ich neulich in Venedig die Jacht „Whisper“, die dem Ex-Google-CEO Eric Schmidt gehört, aus der Nähe bestaunen konnte. Aufnahmen des Inneren kursieren im Netz. Zu haben wäre das Schiff für 173 Millionen US-$, liest man. In 100 Jahren wird dann der Urenkel einer Tech-Dynastie mit einem Kamerateam kommen und eine nostalgische Doku-Folge über das schöne Boot drehen. Oder?
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