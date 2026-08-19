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Huber schaut fern

Jachtbesuche

Schlösser sind guter Sommercontent im ORF. Wird die Influencer-Generation einmal in ähnlicher Weise auf heutige Superjachten schauen?
Michael Huber

Michael Huber

19.08.2026, 05:00

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FILE PHOTO: The 465-foot superyacht "Nord", reportedly owned by sanctioned Russian oligarch Alexei Mordashov is seen, in Hong Kong

Am Dienstag lief die dritte neu produzierte Folge der sympathischen ORF-Sommerserie „Herrschaftszeiten“, in der Johann-Philipp Spiegelfeld die Burg Strechau besuchte.

Burgen und Schlösser sind gewissermaßen die Jachten der Vergangenheit, und es hat einige Zeit gebraucht, um sie medial sexy ausschauen zu lassen. Die Boot-Behausungen gegenwärtiger Eliten sind dagegen totales Instagram-Material, wobei die wirklich Reichen sich kaum je in ihre Gemächer schauen lassen – außer, sie wollen sie verkaufen.

So kam es, dass ich neulich in Venedig die Jacht „Whisper“, die dem Ex-Google-CEO Eric Schmidt gehört, aus der Nähe bestaunen konnte. Aufnahmen des Inneren kursieren im Netz. Zu haben wäre das Schiff für 173 Millionen US-$, liest man. In 100 Jahren wird dann der Urenkel einer Tech-Dynastie mit einem Kamerateam kommen und eine nostalgische Doku-Folge über das schöne Boot drehen. Oder?

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