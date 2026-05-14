Der Song Contest ist – unter anderem – für zwei Dinge bekannt: Es ist die größte Musikshow der Welt, die von Millionen vor dem Fernseher verfolgt wird. Und von vielen, die dort zu sehen sind, hört man danach nie wieder.

Warum es so schwierig ist, im Musikbusiness erfolgreich zu sein, war diese Woche Thema bei „Dok 1“. Und so wahnsinnig neidisch wurde man da beim Zuhören nicht. „Kurz bevor’s funktioniert hat, war ich so am Sand, dass ich gedacht hab: Ich kann das meinem Körper nimmer antun,“ erzählte Mellissa Naschenweng über das Touren in der Anfangszeit. Die Band Folkshilfe verriet, dass sie bei der Paartherapie war, um interne Konflikte zu lösen. Und Paul Pizzera warnte davor, zu glauben, dass Erfolg sämtliche Probleme wegzaubern könne. „Es wird immer etwas g’schissen sein im Leben. Nimm das an, dann tust du dir auch leichter.“ Das gilt vermutlich auch für Nicht-Musiker.