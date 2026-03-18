Oberbucher schaut fern

Horror mit Mikroplastik und Manosphere

Der wahre Schocker: Gruselfilme der anderen Art.
Nina Oberbucher

Nina Oberbucher

18.03.2026, 18:00

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Die Sonne scheint, die ersten Blümchen blühen – nicht gerade typische Horrorfilm-Saison. Und doch gibt’s bei Netflix gleich zwei absolute Grusel-Schocker neu im Programm. Allerdings ohne spukende Geistervilla, Zombie-Apokalypse oder Mörderpuppe. Die Bösewichte sind hier andere.

In der Doku „The Plastic Detox“ sind es Mikroplastik und seine Auswirkungen – von Unfruchtbarkeit bis zu schweren Erkrankungen. Besonders zum Fürchten: die winzigen Übeltäter lauern einfach überall. Im Kaugummi, im To-go-Becher, im Kinderspielzeug.

Hat man das verdaut, wartet schon der nächste Albtraumstreifen: „Inside The Manosphere“ – eine Doku über Influencer, die toxische Männlichkeit und Frauenhass im Internet verbreiten. Dagegen wirkt jeder Splatterfilm wie das Sandmännchen.

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