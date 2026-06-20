Hohes Ross

Ferdinand ist ein Stier, der nicht stierisch genug ist. Er mag gern Blumen. Er ist ein Schöngeist. Kämpfen, das will er nicht. Über Ferdinand gibt es einen sehr alten Kurzfilm von Disney, vor einigen Jahren gab es ein schwungvolles Remake. Der ist heute, Samstag, dank Sat1 wieder einmal im TV zu sehen. In diesem Film gibt es eine Szene mit österreichischen Gaststars. Nur dass viele das gar nicht wissen. Da liefern sich die Stierfreunde ein Tanzbattle gegen drei weiße hochnäsige Pferde. Die Indizien sind klar. Selbst auf Englisch werden die edlen Tiere als Schnitzel gedisst und ein Pferd sagt: „You call sät däncing? Nein. Sis is däncing“. Dann wird Hochreitschule performt. Die Kommentare unter YouTube- und Instagram-Videos sind oft erstaunt: „Die Tatsache, dass das Lipizzaner sind, macht die Szene noch legendärer.“ In der deutschen Version verabschieden sich die hohen Rösser übrigens in bestem Hietzingerisch mit der Grußformel „Noch an stinkaten Tog!“