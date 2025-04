Am Samstag Abend hat also die Mannschaft von Hansi Flick in Sevilla das Finale um die „Copa del Rey“, auch „El Clasico“ genannt, gewonnen (Bericht hier). Ich sage das so, weil man bei der Übertragung von Servus TV lange warten musste, um zu erfahren, dass die Mannschaft von Hansi Flick auch „FC Barcelona“ genannt wird. Doch die Kommentatoren des Senders, die gefühlt stets dreimal so viel reden wie ihre Kollegen anderer TV-Stationen, litten offenbar unter Paraphrasennotstand. Oder sie wollten irgendwie Publikumsnähe suggerieren.

Wir waren jedenfalls knapp dran, ein Hansi-Flick-Trinkspiel zu initiieren, ließen es dann aber bleiben. Dafür sagen wir Kulturjournalisten verlässlich Bescheid, wenn das Orchester von Franz Welser-Möst wieder in Wien spielt. Allerdings hört der bald als Coach in Cleveland auf, und im Stadion von Bogdan Roščić dirigiert er andere Mannschaften.