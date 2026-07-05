Gute Reise

Die Vorliebe der Sender für Krimis in bestimmten Regionen ist ja mittlerweile sattsam bekannt. Was in Venedig begonnen hat, hört in Mecklenburg-Vorpommern noch lang nicht auf. Gestern Samstag ermöglichte die ARD gleich eine richtige Rundreise via Fernseher. Gestartet wurde in Griechenland („Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi“), dann ging es in den Norden („Der Dänemark-Krimi“), schließlich landete man noch in der Schweiz („Der Zürich-Krimi“). 4393 Kilometer und nicht mal von der Couch aufgestanden!

Das Ganze war allerdings ein bisschen inkonsequent. Man hätte noch an so vielen anderen Orten einen Stopp einlegen können: Bozen! Kroatien! Amsterdam! Irland! Ostfriesland! Lissabon! Barcelona! Masuren! Prag! Passau! Spreewald! Erzgebirge! Aber um da hinzugelangen, muss man eh nur wieder auf einen willkürlich gewählten TV-Hauptabend warten.