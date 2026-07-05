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Böck schaut fern

Gute Reise

Eine kleine kriminalistische Rundreise war letztens wieder im TV möglich.
Christina Böck

Christina Böck

05.07.2026, 22:59

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Die Vorliebe der Sender für Krimis in bestimmten Regionen ist ja mittlerweile sattsam bekannt. Was in Venedig begonnen hat, hört in Mecklenburg-Vorpommern noch lang nicht auf. Gestern Samstag ermöglichte die ARD gleich eine richtige Rundreise via Fernseher. Gestartet wurde in Griechenland („Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi“), dann ging es in den Norden („Der Dänemark-Krimi“), schließlich landete man noch in der Schweiz („Der Zürich-Krimi“). 4393 Kilometer und nicht mal von der Couch aufgestanden!

Das Ganze war allerdings ein bisschen inkonsequent. Man hätte noch an so vielen anderen Orten einen Stopp einlegen können: Bozen! Kroatien! Amsterdam! Irland! Ostfriesland! Lissabon! Barcelona! Masuren! Prag! Passau! Spreewald! Erzgebirge! Aber um da hinzugelangen, muss man eh nur wieder auf einen willkürlich gewählten TV-Hauptabend warten.

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