Gratis-Bildungsauftrag

Natürlich, Quizsendungen sind nicht gerade die Rarität im Farbfernsehen. Manchmal gibt es sogar dasselbe Format zwei Mal, etwa die „Millionenshow“, die auf RTL bekanntlich „Wer wird Millionär“ heißt. Wenn man also seiner Lieblingsrateshow verlustig geht, braucht man nicht lange zappen, bis man wieder eine neue findet. Traurig ist es trotzdem, wenn man sich am Feierabend nicht mehr versichern kann, dass man viel mehr weiß als die Kandidatinnen und Kandidaten von „Smart10“ (heute mit Fußball-Spezial im Hauptabend) oder „Q1“ auf ORF 1. Weil diese bekanntlich eingespart werden. Zumindest deren Gewinnbeträge können nicht zum Ruin führen: „Q1“ ist gefühlt das Quiz, wo man proportional zur Wissensleistung mit dem wenigsten Geld nach Hause geht. Da sitzen Leute wochenlang und beantworten Fragen über Fragen und gehen dann mit – polemisch gesagt – 30 Euro nachhause. Und erfüllen dabei noch gratis den Bildungsauftrag!