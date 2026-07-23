Gegrillte Halloweenkrabbe

Es ist ein erstaunlicher Anblick, wenn ein Goldsardinenschwarm einen flackernden Riesenpunkt formt und übertrieben aggressive Angreiferfische so richtig schön verhöhnt. Am Mittwoch konnte man das in einer der sehenswerten Dokus der Reihe „The Americas“ auf ORF2 beobachten (jetzt auf ORF ON). Sind zehn Millionen Krabben auch ein Schwarm? Oder nennt man das dann schon Armee?

Jedenfalls kam auch die Halloweenkrabbe vor, die es bei der Fortpflanzung besonders mühsam erwischt hat: Erst kilometerweit zu den Männchen wackeln – wie wär’s, können die sich nicht herbequemen? –, dabei fast von der Sonne gegrillt werden, ganz ohne Cocktailsauce. Dann einen Haufen Eier angedreht bekommen, mit denen müssen die Krabbinnen dann zum Meer, da ist nur leider eine Hauptstraße dazwischen. Mit Autos. Und nicht ein einziger Krabben-Herr in Warnweste, der Manns genug wäre, hier den Verkehr zu regeln.