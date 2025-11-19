Gefährliche Brezel

Es ist eine schwere Woche für „Sturm der Liebe“-Fans. Nach 16 Jahren hat Erich Altenkopf alias Dr. Niederbühl die ARD-Telenovela verlassen. Am Mittwoch war er ein letztes Mal im Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof zu sehen.

Wer selbst nicht gebannt vorm Schirm gesessen ist, wird nun vielleicht sinnieren, wie sich die Soap denn ihrer Figur entledigt hat. War es die lang ersehnte Weltreise mit dem Segelboot? Der tragische Autounfall? Oder vielleicht doch, wie einst bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, der Erstickungstod beim Essen einer Brezel?

Keine Sorge, Dr. Niederbühl ist glimpflich davongekommen – die „Sturm der Liebe“-Macher haben sich für einen anderen Klassiker entschieden: die Auswanderung. Mit Tränen in den Augen, aber körperlich unversehrt hat er das Taxi bestiegen, mit dem für ihn das Abenteuer Brasilien beginnt. Bleibt nur zu hoffen, dass er dort keine Brezeln isst.