Was "Dr. Niederbühl" Erich Altenkopf nach dem "Sturm der Liebe"-Aus macht

Musik war schon immer seine große Leidenschaft. Mit sechs begann Erich Altenkopf (56) auf Bestreben seiner Eltern eine Klavierausbildung. "Zum Glück", wie er heute sagt. Die Klassik war aber nie so seines, Boogie-Woogie schon eher. Und eigentlich wollte er schon immer Musiker werden. Er machte dann aber auch eine Schauspielausbildung, stand viel auf der Theaterbühne, bis er 1998 seine erste TV-Rolle ergattert. "Ein Live-Erlebnis ist natürlich etwas ganz anderes, die Aufregung, das Adrenalin und auch immer die Gefahr, es könnte etwas schief gehen, und dann musst du improvisieren auf der Bühne", erzählt er in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".

Dann kam die Möglichkeit, bei der beliebten Telenovela „Sturm der Liebe“ als Dr. Michael Niederbühl dabei zu sein. Aus den anfänglich geplanten zehn Monaten wurden – mit Unterbrechungen – 16 Jahre. "Ich hab das total unterschätzt, denn diese Arbeit war bis zum heutigen Tag die aufregendste, die ich je gemacht habe. Ich durfte ja improvisieren, ich durfte meine Persönlichkeit reinbringen", so der Schauspieler, der auch erzählt, dass Dr. Niederbühl mit der Zeit immer mehr ein Teil von ihm selbst wurde.

Emotionaler Abschied Kürzlich gab der gebürtige Wiener sein Serien-Aus bekannt, der letzte Drehtag war besonders emotional für ihn. "Es war ein wahnsinnig schwerer Abschied. Und ich glaube wirklich, von Herzen sagen zu dürfen, niemand wollte so wirklich, dass der Michael geht." Und wer weiß, vielleicht kehrt er ja eines Tages an den Fürstenhof zurück. Diese Option lässt sich der beliebte Schauspieler offen.

Zu seinem Serien-Abschied macht er seinen Fans aber noch ein besonderes Geschenk – ein musikalisches, denn in der Jubiläumsfolge (18. November) wird er sich als Dr. Niederbühl ans Klavier setzen und zur Goldenen Hochzeit des beliebten Fürstenhof-Paares Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen) ein Liebeslied singen. Das Lied "Unsere Liebe" hat er selbst komponiert (produziert wurde es von Georg Gabler) und seiner großen Liebe, der Schauspielerin Lilian Klebow (48), gewidmet. Die beiden sind seit 2008 liiert, seit 2011 verheiratet und Eltern von Tochter Charlie (11) und Sohn Sonny Alessio (8). Innerhalb von drei Tagen ist dieses sehr persönliche Lied entstanden, "es kam einfach aus mir raus".

Private Aufnahmen Dazu gibt’s auch ein Video (Anm.: der KURIER durfte es vorab sehen – Taschentücher bereithalten!) mit privaten Aufnahmen des Schauspielerpaares. "Ich habe ein Video zusammengeschnitten von unseren 16 Jahren, denn ich habe mir gedacht, wenn ich schon über die wahre Liebe singe, dann will ich auch meine wahre Liebe zeigen", so der begeisterte Hobbyfilmer.

"Ich wollte meinen Fans ein Abschiedsgeschenk machen. Man kann das eigentlich gar nicht aufwerten, was diese 16-jährige Reise wert war, bis jetzt. Aber ich hoffe, dass ich damit den Fans eine große Freude mache." Und dieses Lied ist für ihn auch das Positive am Serien-Aus, denn „so seltsam und angestrengt oder dunkel, schrecklich traurig oder wie auch immer man es benennen mag, der Abschied ist, dieses Lied ist daraus entstanden. "Abgesehen davon, dass meine Kinder jetzt auf mir die ganze Zeit herumhüpfen dürfen, 24/7 jede Woche und glücklich sind darüber. Das ist natürlich der größte Bonus."

