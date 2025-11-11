Lilian Klebow mag Weihnachtskitsch, Christkindlmärkte aber weniger
Die Weihnachtsdeko in der Wiener Innenstadt wurde bereits aufgehängt, die ersten Christkindlmärkte eröffnet und auch die Schauspieler Lilian Klebow und Gernot Haas stehen mit ihrem Weihnachtskabarettprogramm "O Pannenbaum" bereits in den Startlöchern.
Ab dem 15. November gibt’s das Stück wieder an unterschiedlichen Spielstätten in Österreich zu sehen. "Voriges Jahr ist es ziemlich gut angekommen. Einige Leute haben sogar alle Vorstellungen gesehen, sind uns quasi nachgereist – und das ist ja immer ein gutes Zeichen", sagt Gernot Haas über die Neuaufnahme.
Einige Szenen wurden hinzugefügt, andere weggelassen. Außerdem gibt’s auch einen großen Improvisationsteil "und der ist ja sowieso immer anders", grinst Lilian Klebow. "Das machen wir nach dem Prinzip: Sie wünschen, wir spielen. Und ja, da scheitern wir auch manchmal, aber positiv und das ist dann auch lustig für das Publikum."
Dass Weihnachten immer früher beginnt, stört die beiden eher weniger. "Ich bin eine Weihnachtskitschtante mit Kisten voller Deko. Ein Christkindlmarktmensch bin ich aber nicht so", lacht Lilian Klebow.
Und Haas fügt hinzu: "Durch die Beschäftigung mit dem Programm bin ich recht schnell in Weihnachtsstimmung."
