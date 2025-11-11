Lilian Klebow mag Weihnachtskitsch, Christkindlmärkte aber weniger

Die Weihnachtsdeko in der Wiener Innenstadt wurde bereits aufgehängt, die ersten Christkindlmärkte eröffnet und auch die Schauspieler Lilian Klebow und Gernot Haas stehen mit ihrem Weihnachtskabarettprogramm "O Pannenbaum" bereits in den Startlöchern.

Ab dem 15. November gibt’s das Stück wieder an unterschiedlichen Spielstätten in Österreich zu sehen. "Voriges Jahr ist es ziemlich gut angekommen. Einige Leute haben sogar alle Vorstellungen gesehen, sind uns quasi nachgereist – und das ist ja immer ein gutes Zeichen", sagt Gernot Haas über die Neuaufnahme.