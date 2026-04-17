Huber schaut fern

Gangsterparadies

Die Wiener Unterwelt der 1960er wurde im ORF durch die Nostalgiefilter des 21. Jahrhunderts geschickt.
Michael Huber

Michael Huber

17.04.2026, 15:45

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True Stories: Wiens Unterwelt - Strizzis, Sex und schnelles Geld

Wer die Welt des Verbrechens ästhetisch packend aufbereitet haben wollte, schaute lange Zeit nicht nach Wien: Mafiafilme und Hip-Hop-Videos waren sexyer als verrauchte Tschocherln am Gürtel oder im Prater, die gleichwohl den Humus für zahllose österreichische Krimis bildeten. Diese inspirierten wieder die artifiziell überdrehte Strizzi-Ästhetik in neueren Serien („Crooks“) und bei popkulturellen Kunstfiguren wie Voodoo Jürgens oder Wanda.

"Crooks" Staffel 2 auf Netflix: Tot geglaubte Gangster leben am längsten

Die Nacherzählung der realen Fehde zwischen den Unterweltbossen Josef „Notwehr“ Krista und Josef „der Gschwinde“ Angerler, die ORF 1 am Donnerstag in der Reihe „True Stories“ sendete, war durch denselben Nostalgiefilter gelaufen: Sixties-Tapeten, vorgeblendete Uralt-Fernseher und die Inszenierung nachgespielter Szenen ließen 1968 stark nach 2026 aussehen. Was okay ist: Wir wissen heute die Konstruiertheit des „Echten“ zu durchschauen.

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