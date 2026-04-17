Gangsterparadies

Wer die Welt des Verbrechens ästhetisch packend aufbereitet haben wollte, schaute lange Zeit nicht nach Wien: Mafiafilme und Hip-Hop-Videos waren sexyer als verrauchte Tschocherln am Gürtel oder im Prater, die gleichwohl den Humus für zahllose österreichische Krimis bildeten. Diese inspirierten wieder die artifiziell überdrehte Strizzi-Ästhetik in neueren Serien („Crooks“) und bei popkulturellen Kunstfiguren wie Voodoo Jürgens oder Wanda.