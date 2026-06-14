Die ersten WM-Tage: Diversität auf dem Kopf

Bei der größten WM der Geschichte muss es natürlich drei WM-Eröffnungen geben - in jedem Gastgeberland eine.

Immerhin ist das eine Möglichkeit, zu vergleichen. Während Mexiko und Kanada dabei auf ihre kulturellen Wurzeln ihrer Nationen verwiesen und Kostüme uralter indigener Völker zeigten, schien die Geschichte auf dem Staatsgebiet der USA laut der blutleeren Inszenierung in Los Angeles erst vor 250 Jahren begonnen zu haben. Und es hieß, man juble heute in einer „Sprache der Einheit“. Schien da auch die Anti-Diversitäts-Politik der Trump-Regierung durch?