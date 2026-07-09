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Huber schaut fern

Franz!

Erinnern Sie sich noch an die Werbung? Und an welche Werbung erinnerten Sie sich seitdem noch?
Michael Huber

Michael Huber

09.07.2026, 17:19

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Wenn Sie mit obigem Titel eine TV-Werbung assoziieren, lässt das Schlüsse auf Ihr Alter zu. Denn lange Zeit war der Name mit einem bestimmten Klang, drei Farben und einer Schuhmarke verbunden. Ebenso verankert war die Assoziation des Begriffs „rrröstfrisch“ mit einer Kaffeemarke und des Spruchs „Also i find’ des supa“ mit einer Möbelkette.

Heute heißen diese unkaputtbaren Wort-Bild-Ton-Marken „Audio-Memes“. In der Redaktion entspann sich jüngst die Diskussion, ob deren große Zeit vorbei sei – denn mit personalisierter Onlinewerbung fehlt der einheitliche Strom, den jede Person gleichermaßen sieht. Zugleich sind wir mit mehr Ohrwurm-Sprüchen konfrontiert als je zuvor.

Die breiteste Wirkung hatte zuletzt vielleicht der Satz „Hey, du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?“ Der Zufall wollte es dann, dass ich die beworbene Firma ausprobierte. Der ermittelte Preis war enttäuschend niedrig.

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