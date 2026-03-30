Fiktion überholt Realität

Erinnern Sie sich an Greg Bovino? Das war der Kommandant der US-Grenzschutzbehörde, der für die tödlichen Einsätze in Minneapolis verantwortlich war und in Pension geschickt wurde. Ich bin nicht der Erste, dem auffiel, dass er eine starke Ähnlichkeit mit dem fiktiven Steven J. Lockjaw aufweist, der im Film „One Battle After Another“ von Sean Penn gespielt wird (er bekam einen Oscar für die Rolle).