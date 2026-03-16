Farbenfrohe Antike

Während auf Super-RTL am Samstag der Zeichentrick-Klassiker „Asterix erobert Rom“ lief, beschäftigte sich eine Arte-Doku mit dem Umstand, dass Skulpturen in der Antike nicht marmorweiß, sondern bunt bemalt waren.

Die dazugehörige Gelehrtendebatte, im 19. Jahrhundert intensiv geführt, hat plötzlich wieder mediale Konjunktur – zwar nicht in Dschungelcamp-Ausmaßen, aber doch. Das stets um politische Wachheit bemühte Kunstmagazin Hyperallergic geißelte neulich etwa den Umstand, dass „weiße Eliten die Antike ihrer Farbigkeit beraubt haben“, und übersah dabei, dass Angehörige meiner Generation ihr Antikenwissen primär aus bunten französischen Comicbüchern bezogen.