Ewige Suche

Damals, als es nur FS1 und FS2 gegeben hat, da war das Leben einfach. Das müssen jetzt die feststellen, die damals noch nicht einmal geboren waren. Eine Umfrage im Auftrag der Zeitschrift „TV Spielfilm“ hat nun ergeben, dass Unter-29-Jährige viel Lebenszeit damit verbringen, sich auszusuchen, was sie als nächstes bei Netflix, Amazon und Co. ansehen. Übers Jahr gerechnet bis zu fünf Tage.

Die Auswahl ist wirklich unüberschaubar. Wenn man mal entschieden hat, welchen Streaminganbieter man nimmt und ob man’s heute lustig oder spannend will, ist es in der Regel eh schon 22 Uhr. Wenn man dann endlich eine ganz konkrete Serie gefunden hat, nachdem man eine andere begonnen hatte, bei der es doch nur wieder um ein vermisstes Kind geht, dann geht es gegen Mitternacht und spätestens ab der Hälfte der Folge schläft man eh. Das Gute daran ist: Am nächsten Tag weiß man wenigstens, was man (nochmal) anschauen muss.