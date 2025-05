Espresso Macchiato

Nächste Woche ist es so weit: Da geht wieder das große Wettsingen los. Der Song Contest findet dieses Mal in Basel statt – und die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass uns JJ mit „Wasted Love“ heuer „den Schas gewinnt“, um ein bekanntes Andi-Knoll-Zitat zu bemühen. Da will man natürlich vorbereitet sein. Also nicht gesangstechnisch. Aber so ein bisschen ESC-Feeling kann nicht schaden.