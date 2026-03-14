Als Krimi-Fan muss man aufmerksam sein. Zum einen, wenn man auf der Couch sitzt, im Geiste die vorliegenden Indizien ordnet, die Inneneinrichtung der Verdächtigen nach Inspiration fürs eigene Zuhause scannt oder versucht, die ganzen Namen den richtigen Gesichtern zuzuordnen.

Ein wachsames Auge bräuchte man aber auch beim Blick ins TV-Programm. So hätte man zum Beispiel rechtzeitig gewusst, dass man den Münchner „Tatort“ vom letzten Sonntag bereits zu Weihnachten in der ARD gesehen hat. Aber wenn man erst mal vorgewarnt ist, wird man auch erkennen, dass man den Fall „Nachtschatten“, der morgen im ORF läuft, ebenfalls bereits gelöst hat. Und zwar nicht vor so langer Zeit, dass es kultig wäre. Sondern zu Neujahr.

Nach Studium des restlichen TV-Programms kann aber Entwarnung gegeben werden: Die Gefahr eines drohenden Krimi-Mangels konnte offensichtlich abgewendet werden.