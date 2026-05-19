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Huber schaut fern

Elite ohne Stil

Der Kunstmarkt öffnet immer auch ein Fenster auf die Eliten einer bestimmten Zeit. Wer heute durchschaut, sieht..... nichts.
Michael Huber

Michael Huber

19.05.2026, 14:49

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Erinnern Sie sich noch an Bert Cooper? In der Kultserie „Mad Men“ war er der Chef jener Werbeagentur, die den fortschrittlichen Zeitgeist der 1960er-Jahre exemplifizierte. Sein Büro war das Allerheiligste der Agentur, an der Wand hing dort ein abstraktes Gemälde von Mark Rothko – wie eines von jenen, die bei Auktionen in New York gerade Preise um die 100 Millionen Dollar erzielen. 

Mehr als eine Milliarde Umsatz mit Kunst: Rekordauktion in New York

Wir wissen nicht, wer die Bilder dort gekauft hat. Es sind aber vermutlich nicht Menschen, die ihr Geld mit klassischer Werbung und Lifestyle-Magazinen verdient haben: Jene Elite, deren Stil auch vielen Nicht-Ganz-so-Reichen als Vorbild galt und die als Mäzene den Kulturbetrieb mitformten, stirbt gerade aus. Ihre Nachfolger – hallo, Herr Musk – mögen reicher sein, sie bleiben aber unsichtbar, Geschmack ist bei ihnen keiner zu erkennen. Welche Retro-Serien wird man eines Tages wohl über die Reichen von heute drehen?

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