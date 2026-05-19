Christie's: Rekordpreise für Pollock, Brancusi und Miró

Bei einer Versteigerung bei Christie's in New York sind am Montag etliche Spitzenpreise erreicht worden. Neue Rekorde erzielten die amerikanischen Maler Jackson Pollock und Mark Rothko, der französische Bildhauer Constantin Brancusi und der katalanische Maler Joan Miró.

"Number 7A, 1948" von Jackson Pollock (1912-1956) mit seinen Tropfen, Farbläufen und schwarzen Kurven, die durch rote Akzente auf einer über drei Meter breiten Rohleinwand hervorgehoben werden, wurde für 181,2 Millionen Dollar inklusive Gebühren (155,56 Mio. Euro) verkauft. Damit ist das Werk des Vertreters des abstrakten Expressionismus laut der Fachzeitschrift ARTnews das viertteuerste, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde. Der bisherige Auktionsrekord lag bei 61,2 Millionen Dollar und wurde 2021 aufgestellt. Deutlich höher wurden manche von Pollocks Werke abseits von Auktionen verkauft. "Mit diesem Werk hat sich Pollock endlich aus den Fesseln der traditionellen Staffeleimalerei befreit und eines der allerersten wirklich abstrakten Gemälde der Kunstgeschichte geschaffen", so das Auktionshaus Christie's.