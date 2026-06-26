In der Wohnung wurde mittlerweile der „Eh schon wurscht“-Grenzwert überschritten. Bis zum Erreichen dieser Schwelle hat man nämlich versucht, möglichst wenige Elektrogeräte in Betrieb zu nehmen, die Wärme abstrahlen: Neben Toaster, Kaffeemaschine und Backrohr zählte dazu auch der Fernseher.

Der hat inzwischen einige Jahre auf dem Buckel und zählt noch nicht zu den ultradünnen Geräten, von denen die Elektronikindustrie in der Zeit vor großen Fußballturnieren behauptet, dass wir sie unbedingt brauchen. Ich kann also davon ausgehen, dass mein Fernsehgerät „wie ein kleiner Heizkörper“ wirkt, sagt das Internet. Wobei die Neugeräte weniger Strom verbrauchen – doch wird das dadurch kompensiert, dass sie viermal so groß sind wie der Bildschirm, den man davor hatte. Aber: Eh schon wurscht. Wir schauen jetzt alte Wörtherseefilme, zur Abkühlung.