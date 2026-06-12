Dr. House meldet sich

Natürlich sind die sozialen Medien praktisch, wenn man etwas loswerden will, bei dem einem sonst niemand zuhört. Wenn man zum Beispiel circa 20 Jahre zu spät glaubt, feststellen zu müssen, dass die Serie „House“ einem total banalen Konzept folgt. Nun ist den sozialen Medien aber auch eigen, dass man mitunter doch Antworten bekommt. Und so geschah es der selbst ernannten TV-Kritikerin, die nämlich von „House“-Darsteller Hugh Laurie in grantiger „House“-Manier zurechtgewiesen wurde. Er erklärte ihr etwa in sarkastischem Ton, dass die Testfolgen, in denen der Arzt immer sofort die Diagnose weiß, nur sechs Minuten lang waren und den Sender daher nicht erfreut haben. Zum Abschied feixte er noch, er freue sich schon auf ihren ersten Roman. Tags darauf hat er sich entschuldigt, er sei leicht betrunken gewesen und überhaupt eine Mimose. Das ehrt ihn – und unterscheidet ihn von so vielen, die ihr Gift unwiderrufen ins Netz kippen.