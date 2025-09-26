Dating auf der Slackline

Damit Menschen ihre bessere Hälfte finden, lässt sich das Fernsehen ja alles Mögliche einfallen. Im ORF schickte man einst den Herzblatt-Hubschrauber in die Lüfte, im Vorjahr verfrachtete man selbiges Format ins Taxi und nun heißt es „Willst du mit mir gehen?“ (21.20 Uhr, ORF 1).

Gemeinsame Fortbewegung scheint beim TV-Dating also hoch im Kurs zu stehen. Doch wenn man sich die Beschreibung der neuen Show genauer durchliest, muss man feststellen, dass man von den Machern schwer hinters Licht geführt wurde. Denn während der Titel harmloses Gehen verspricht, stehen hier schweißtreibende Aktivitäten wie Slacklinen, Klettern und Flussüberqueren am Programm. Das klingt ja schon fast nach Formaten wie „Ninja Warrior“. Da seien wieder einmal die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ gelobt: Zumindest beim Interview dürfen da alle gemütlich sitzen.