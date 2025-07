Carrie als Frankenstein

Man kennt das Problem: Da erscheint endlich die lang ersehnte neue Staffel einer lieb gewonnenen Serie – und plötzlich sind da lauter Fragezeichen. Worum ging es eigentlich? Wie heißen die noch schnell? Und wer hat mit wem?

So ähnlich dürfte es wohl auch den Machern von „And Just Like That“ gegangen sein. Die haben nämlich offenbar vergessen, dass Lisas Vater schon zu Beginn der Serie tot war – und haben ihn in der aktuellen Staffel noch einmal „umgebracht“. Nachdem das Internet den Fehler entdeckt hatte, hieß es, dass es sich beim ersten Toten eigentlich um den Stiefvater gehandelt habe. Aja. Der Guardian witzelte indes, dass Carrie & Co ja vielleicht Teil eines Kults sind, der mit Wiederbelebung à la Frankenstein experimentiert. Sarah Jessica Parker im Labor statt im Schuhgeschäft? Dieser Plot-Twist würde das „Sex and the City“-Spin-off sicherlich zur aktuell spannendsten Serie machen.