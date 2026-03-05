Alte Medien (II)

Zuletzt äußerte ich hier meine Faszination über die vielen Möglichkeiten, mit denen heute alte Fotos, Aquarelle oder Kupferstiche für TV-Dokumentationen zu historischen Themen aufbereitet werden können. Die Produktion „Wien, wie es niemals war“ lieferte am Dienstag auf ORF III weitere Beispiele dafür (2. Folge am 10. 3.): Es ging um die vielen utopischen Stadtpläne, die etwa einen Kopfbahnhof am Stephansplatz, einen Prachtboulevard zwischen Stephansdom und Prater und eine Art Mega-Schönbrunn vorsahen.