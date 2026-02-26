Alte Medien

Huber schaut fern

Historiendokus im Stil alter Kupferstiche und animierte Fotos: KI ist dabei, unser Geschichtsbild zu erneuern.
Michael Huber

26.02.2026, 17:29

Entschuldigung: Ich war mit meinem Kopf zuletzt weniger beim Fernsehen, sondern steckte damit im 19. Jahrhundert.

Tolle Ausstellungen zu dieser Epoche laufen gerade in Wien! Zur Vorbereitung auf jene zum Maler Gustave Courbet schaute ich die Arte-Doku „Die Verdammten der Pariser Kommune“, die mich visuell umwarf: Die Produktion ist eine animierte Graphic Novel, gestaltet im Stil der Kupferstiche, die um 1870 üblich waren. Es ist eine tolle Alternative zu nachgespielten Szenen, die oft bemüht wirken.

Man ahnt aber, dass ausgerechnet beim Versuch, Dinge alt aussehen zu lassen, zunehmend KI-Bildgeneratoren zum Einsatz kommen: Mittlerweile sind per KI aktualisierte historische Fotos nicht nur im Netz, sondern auch in Museen (etwa in der neuen Schau des MAK) anzutreffen. Ob das gut oder schlecht ist, ist von Fall zu Fall anders zu beurteilen. Klar ist aber: Unser Geschichtsbild ändert sich gerade.

