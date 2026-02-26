Alte Medien

Entschuldigung: Ich war mit meinem Kopf zuletzt weniger beim Fernsehen, sondern steckte damit im 19. Jahrhundert.

Tolle Ausstellungen zu dieser Epoche laufen gerade in Wien! Zur Vorbereitung auf jene zum Maler Gustave Courbet schaute ich die Arte-Doku „Die Verdammten der Pariser Kommune“, die mich visuell umwarf: Die Produktion ist eine animierte Graphic Novel, gestaltet im Stil der Kupferstiche, die um 1870 üblich waren. Es ist eine tolle Alternative zu nachgespielten Szenen, die oft bemüht wirken.