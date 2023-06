Wiegen vor dem Fliegen

Wer im neuseeländischen Auckland am Flughafen eincheckt, kommt sich vielleicht vor wie ein Koffer. Denn dort stellt die Fluglinie Air New Zealand künftig nicht nur das Gepäck, sondern auch die Passagiere auf die Waage. Klingt in den Ohren vieler nach einer einzigen Frechheit. Schließlich kommen Urlauber serienmäßig mit ein paar Kilo mehr heim als sie losfahren (was nicht daran liegt, dass gebräunte Haut mehr wiegt als jene der Kategorie noble Blässe).

Im Laufe eines Urlaubs entwickelt sich der Kontostand tendenziell diametral zum Körpergewicht. Das belegen Bankauszug und Körperwaage. Jetzt also vor dem Fliegen wiegen. Am Gate. Zur Steigerung der Sicherheit und Effizienz an Bord, sagen die Manager der Air New Zealand. Und geloben, dass niemand erfährt, mit wie viel Übergewicht man in die Luft geht.

Gewogen wird übrigens auch das Essen an Bord. Das fällt aber bei immer weniger Flügen ins Gewicht.