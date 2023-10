Eine davon: Nicht in Weltuntergangsstimmung zu versinken, wenn man etwas verbockt. Sondern zu rufen: „Wie faszinierend!“ Das verleiht diesem Moment ein viel positiveres Potenzial, nämlich: Alles, was sich daraus lernen lässt, zu lernen. Eventuell um Verzeihung zu bitten. Und weiterzumachen. Wer also eine eMail an die Falschen schickt, in einem vermeintlichen Safe Space die Worte davongaloppieren lässt oder sich in der Excelspalte irrt, kann beruhigt sein: Der Sturm geht vorbei. Und man hat zumindest die Chance, nachher klüger zu sein.