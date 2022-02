Ab Ende dieser Woche dürfen auch unsere ungeimpften Mitbürger wieder shoppen gehen und eine Woche später auch wieder fröhlich ins Wirtshaus (nur in Wien bleibt das Beisl ein sicherer 2-G-Ort): Omikron wellt dem Höhepunkt zu, und die Maßnahmen dagegen werden gelockert, nur ein bisschen Nasenbohren als Test – diese Logik verstehe, wer will!

Aber vielleicht ist eh alles wurscht. Wir haben ja gelernt: Welche Maßnahmen gegen Corona in einem Land auch immer ergriffen werden – strenge, keine oder gewürfelt, wie bei uns –, am Ende gibt es überall das gleiche Ergebnis: Die Welle steigt und flacht ab, wie sie mag.

Die Virologen erklären das wortreich und rätseln selbst, warum das so ist. Und am Ende kommen sie/wir vielleicht noch drauf, dass das Virus gar keines ist, dass Corona ein Viech ist, das man irgendwann einfach kriegt, ohne Ansteckung, so wie ein Wimmerl. Nur so leicht ausdrücken lässt’s sich halt nicht.

andreas.schwarz@kurier.at