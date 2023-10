Ende der Woche werden die Skiwettfahrer in Sölden die Saison eröffnen. Und in Wien hängt seit vergangener Woche die erste Weihnachtsbeleuchtung. Es dürfte sich um ein ewiges Duell handeln: Wer ist zuerst da, die Flitzer auf der Kunstpiste oder der Glitzer in der Stadt, in der kaum noch ein Herbstblatt fiel. Irgendwann beginnt der Streit sommers zu Mariä Himmelfahrt ...

Zwei August-Wochen vorher, nur das ist fix, betritt der Lebkuchen den Supermarkt. Das sind wir gewohnt. Und beklagen es nicht (wie sagt doch der geschätzte Kollege GUITAR: Man muss ihn, den Kuchen, ja nicht kaufen). Auch gut reagiert der Supermarktgreißler des Vertrauens, der heuer den 1. August verstreichen ließ und den längst angelieferten Lebkuchen erst zu Mariä Himmelfahrt aus dem Lager holte. Unerhörter ziviler Lebkuchenwiderstand!

Wie üblich zu erinnern, dass heute in zwei ... – auch Widerstand! Das macht in Zeiten von Ski und Weihnachtsleuchten keinen Spaß. Also erst am 24. Jänner wieder.

andreas.schwarz@kurier.at