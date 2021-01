Wichtigeres

An dieser Stelle wird manchmal Wichtiges und manchmal Belangloses thematisiert. Zu Letzterem zählt: Der in Selbstparodie abgeglittene Klubobmann einer in die Bedeutungslosigkeit abgestürzten Partei wollte/will am Sonntag bei einer (verbotenen) Anti-Corona-Demo sprechen und sich an seinen krausen Thesen beglücken.

Da wollen wir uns lieber anderem Krausen, aber Wichtigerem zuwenden. Zum Beispiel:

Thailands König Rama X. feierte den Geburtstag seiner Geliebten im Partnerlook. Ja, verheiratet ist er auch.

Kate und William, auch irgendwann König, haben einen neuen Hund. Der Palast will das nicht kommentieren.

Schotten wollen einen Golfplatz-nahen Airport „Joe Biden“ nennen, auf dass Donald Trump nicht mehr landet.

Heidi Klum hat eine Tochter, die „ganz die Mama ist“ (Gott sei Dank!) und durchstartet, wohin auch immer.

Wichtig auch: Besagter Klubobmann war einmal Innenminister dieser Republik. Nur, damit man das nicht vergisst.

